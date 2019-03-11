Глава Федеральной антимонопольной службы в интервью НТВ признал, что в России существует проблема завышенных тарифов за услуги ЖКХ.
"Граждане в большинстве своем по большинству коммунальных позиций давно переплачивают больше 100 процентов себестоимости", – заявил Игорь Артемьев.
По словам главного антимонопольщика, в его практике были случае, когда тарифы в соседних регионах отличались в десятки раз, а после проведения проверки выяснялось, что там работает родственник какого-нибудь местного чиновника.
Артемьев выразил уверенность, что для защиты населения от переплаты необходим закон об основах тарифного регулирования.
Комментарии
Возьмем Новосибирск и Барнаул-эл.энергия. тепловая энергия т.е. самое затратное разнится на1\4 минимум и не в пользу жителей Алтая!!
ФАС много говорит, но практически никакого толку с него нет!
Это кого то еще удивляет в Гондурасе?
Видимо и глава ФАС там в доле, раз только щас это понял