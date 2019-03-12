Дональд Трамп попросил американский конгресс выделить 500 миллионов долларов на противодействие России, сообщает RT.

Особое внимание президент США желает уделить Европе и Центральной Азии, которые "вынуждены взаимодействовать с РФ".

Трамп считает, что благодаря этим средствам, он сумеет убедить европейских и азиатских союзников отказаться от российских военной техники, нефти и газа.

Для этого он намерен устранить зависимость стран-партнеров от России в области энергетики и торговли.

Соответствующее предложение главы Соединенных Штатов заложено в бюджетный запрос на 2020 год.