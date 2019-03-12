По факту ДТП проводится проверка / Фото: vk.com/barneos22

Жизни двух водителей унесло лобовое ДТП, произошедшее утром 12 марта в пригороде Барнаула.

Как сообщили порталу Amic.ru в краевой ГИБДД, авария случилась на 26-м километре трассы А-322 на территории Центрального района региональной столицы. Здесь произошло столкновение автомобилей Toyota Camry и Nissan Teana.

Оба водителя скончались на месте ДТП до приезда скорой помощи. По факту трагической аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.