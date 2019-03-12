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Оба водителя погибли в лобовом столкновении на трассе в пригороде Барнаула

, ИА "Амител"
Авария произошла на 26-м километре автодороги А-322

По факту ДТП проводится проверка / Фото: vk.com/barneos22

Жизни двух водителей унесло лобовое ДТП, произошедшее утром 12 марта в пригороде Барнаула.

Как сообщили порталу Amic.ru в краевой ГИБДД, авария случилась на 26-м километре трассы А-322 на территории Центрального района региональной столицы. Здесь произошло столкновение автомобилей Toyota Camry и Nissan Teana.

Оба водителя скончались на месте ДТП до приезда скорой помощи. По факту трагической аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

12.03.2019 11:49
- гость -

нужно запретить личный автотранспорт

0  0
12.03.2019 12:00
- гость -

Камри и Теана. Скорости видать приличные у обоих были...

0  0
12.03.2019 12:16
Нестор

как же так то, самовыпиливание населения

0  0
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