Барнаульский хоккеист Андрей Свечников вновь отличился в чемпионате Национальной хоккейной лиги.

В очередном матче турнира наш земляк, играющий на позиции нападающего "Каролины", забросил две шайбы и отдал результативную передачу в поединке против "Колорадо".

В итоге его команда одержала победу со счетом 3:0. 18-летний Свечников забил уже 17 голов в матчах регулярного чемпионата НХЛ. Последние годы уроженец Барнаула выступал в юниорских лигах Америки. Перед началом нынешнего сезона Свечников заключил трехлетний контракт с "Каролиной".