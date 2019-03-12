Подробности смертельного лобового ДТП, произошедшего в пригороде Барнаула утром 12 марта, сообщили в ГИБДД краевой столицы.

Напомним, авария случилась в 09:40 на 26-м километре трассы А-322. В результате лобового столкновения автомобилей Toyota Camry и Nissan Teana погибли водители обоих транспортных средств.

В данный момент предварительно установлено, что водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем Nissan Teana, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с Toyota Camry под управлением водителя 1978 года рождения.

По факту ДТП проводится проверка. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства трагедии.