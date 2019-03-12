Директора строительной компании "РемСтрой" Евгения Фоканова на Алтае признали виновным в пособничестве в растрате бюджетных средств. По данным Следственного комитета, он оказывал преступное содействие бывшему Управляющему делами губернатора и правительства Алтайского края Алексею Белобородову.

Бизнесмену инкриминировали часть 5 статьи 33, часть 4 статьи 160 УК РФ ("Соучастие в форме пособничества в совершении растраты, то есть содействие хищению чужого имущества, вверенного виновному, совершенному лицом с использованием своего служебного положения и в особо крупном размере, путем предоставления средств совершения преступления и устранения препятствий для его совершения, а также с использованием пособником своего служебного положения").

Как отмечают в краевом управлении СКР, установлено, что директор строительной компании содействовал бывшему управляющему делами губернатора и правительства Алтайского края в совершении растраты бюджетных средств путем организации изготовления фиктивных документов по государственным контрактам на выполнение работ по реконструкции, ремонту и строительству зданий и объектов.

"В период с 2013 по 2015 годы при пособничестве Фоканова бывший управделами похитил путем растраты денежные средства на общую сумму более 32 миллионов рублей за работы по строительству и ремонту объектов, а также благоустройству территорий, подведомственных Управлению делами Администрации края, которые на самом деле не проводились, либо производились по завышенной стоимости", – добавляют в правоохранительном ведомстве.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками регионального управления ФСБ.

Также отмечается, что Фоканов полностью признал свою вину. Уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство и рассмотрено судом в особом порядке.

В итоге суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года и выплатой штрафа в размере 300 тысяч рублей.