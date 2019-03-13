Пожалуй, каждый человек в повседневной жизни сталкивался с необходимостью перевести деньги за рубеж: родителям, ребенку, обучающемуся за границей, поставщику за приобретаемый товар, за проживание в отеле. Какие варианты наиболее удобны и безопасны?

На сегодняшний день наиболее популярны четыре способа перевода денег за границу:

перевод с помощью международных систем денежных переводов;

банковский перевод;

перевод с помощью электронных платежных систем;

перевод с использованием криптовалюты.

Вариант первый. Международные системы денежных переводов

Один из наиболее надежных и популярных способов отправки денег за границу.

Отправителем платежа может являться только физическое лицо. Для того чтобы сделать срочный перевод, необходимо знать только фамилию и имя получателя, не нужно открывать счета ни отправителю, ни получателю. Плата за перевод взимается только с отправителя перевода и составляет в среднем 1%. Процедура оформления такого перевода не занимает много времени, не нужно заполнять бланки и выполнять бумажные процедуры.

Осуществляйте денежные переводы с Сибсоцбанком, используя для этого различные популярные системы переводов. У вас есть возможность в считанные минуты произвести перевод денег своим родным и близким по России, в страны СНГ и дальнего зарубежья. Для денежного перевода выберите наиболее подходящую вам систему: "Золотая корона", Western Union, "Юнистрим".

Для того чтобы отправить деньги, достаточно обратиться в ближайшее отделение банка с паспортом и указать точные данные получателя: ФИО, страну и в некоторых случаях – город пребывания.

Специалисты банка предупреждают, что при осуществлении перевода с использованием международных систем существует ограничение: максимальный размер перевода из России для резидентов не должен превышать 5000 долларов США или эквивалентной суммы в другой валюте.

Вариант второй. Банковский перевод

Многие люди предпочитают проводить денежные операции именно через банки. Банковские переводы осуществляются через систему SWIFT как с открытием, так и без открытия банковского счета.

Банковский перевод позволяет отправителю перечислить денежные средства в любую точку мира. Для этого достаточно:

открыть в банке счет (как правило, бесплатно и без внесения первоначальной суммы);

сообщить платежные реквизиты получателя перевода;

оформить заявление на перевод денежных средств. Специалист банка заполнит бланки, которые отправителю платежа нужно будет подписать.

Переводы осуществляются как в долларах США, так и в любой другой валюте. На счет получателя сумма поступает в течение 1-5 рабочих дней. Также следует уточнить правила страны, в которую отправляются деньги, потому что получаемая сумма может быть ограничена законом иностранного государства.

Вариантами банковского перевода являются переводы с карты на карту или переводы с помощью системы "Интернет-Банкинг".

Плата за перевод взимается в зависимости от суммы перевода. В СИБСОЦБАНКе комиссия за перевод составляет от 15 долларов США до 0,25% от суммы перевода, в зависимости от суммы и направления платежа.

"СИБСОЦБАНК старается удовлетворить желания всех своих клиентов, поэтому в феврале банк снизил тарифы по международным переводам физических лиц в рамках системы SWIFT в 2 раза: при отправке перевода на сумму свыше 5000 долларов США в страны дальнего и ближнего зарубежья комиссия составляет 0,25% от суммы платежа. Комиссия за перевод долларов США минимальна для таких направлений, как Китай и Япония, и составляет 15 долларов США. Для наших клиентов имеет большое значение не только прямая выгода, но и надежность банка, оказывающего услугу, отсутствие скрытых комиссий и конверсионных сборов. СИБСОЦБАНК рад предоставить вам такую возможность", – прокомментировала Елена Шальнева, начальник отдела валютных операций.

Для клиентов, совершающих перевод со счета, открытого в СИБСОЦБАНКе, тарифы на перевод наиболее выгодные. Обращаясь в офисы обслуживания СИБСОЦБАНКа, клиент получает высокое качество обслуживания, низкую стоимость перевода, но высокую скорость отправления.

Безусловным плюсом банковского перевода является безопасность. Даже в том случае, когда какие-либо реквизиты указаны неверно, деньги не пропадают, а возвращаются в банк и зачисляются на счет отправителя.

Вариант третий. Услуги электронных платежных систем

Один из самых быстрых способов перевода денег за границу для физических лиц. Наиболее популярные сегодня платежные системы:

Qiwi;

"Яндекс.Деньги";

Webmoney.

Удобство таких переводов состоит в том, что осуществить их можно дома через Интернет. Для этого достаточно знать номер кошелька получателя средств и указать его при отправке.

Но есть и минусы: прежде всего, комиссия за отправку и комиссия за вывод денег (может составлять до 10%), комиссия взимается и с отправителя, и с получателя, часто возникают проблемами с получением наличных денежных средств.

Вариант четвертый. Услуги электронных платежных систем

Переводы за границу с использованием криптовалюты наименее распространенный и самый экзотичный способ перевести деньги.

Криптовалюта представляет собой виртуальную валюту, которую можно хранить в электронных криптокошельках, а также переводить на другие кошельки. Для перевода криптовалюты достаточно знать номер кошелька получателя, собственные данные указывать не нужно.

В нашей стране отношение к криптовалютам неоднозначное: биткоины законом не разрешены, но и не запрещены. Такая валюта не обеспечена активами, имеет сильную волатильность, криптокошельки в основном анонимны. В случае успешной атаки на кошелек – с денежными средствами можно распрощаться.