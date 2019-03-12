Приговор в отношении мужчины, который украл из храма 28 золотых колец, вынесли в Барнауле, сообщили в краевой прокуратуре.

Преступление было совершено в ноябре прошлого года, когда злоумышленник находился в церковной лавке.

"Мужчина из-под прилавка взял находящиеся на планшетке 28 золотых колец, которые поместил под куртку. После чего с места совершения преступления скрылся, похищенным имуществом распорядился по своему усмотрению, причинив религиозной организации материальный ущерб на общую сумму 96 800 рублей. Личность мужчины была установлена при просмотре видеозаписи с камер наблюдения, установленных в помещении церковной лавки", – уточняют в правоохранительном ведомстве.

Свою вину злоумышленник признал в полном объеме. Суд приговорил его к условному сроку.