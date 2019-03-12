Фото: "Алтайский портал недвижимости"

Бывшая усадьба купца П.М. Михайлова на улице Партизанской, 99, в Барнауле может быть снесена из-за строительства нового здания для прокуратуры Алтайского края. Решение об этом было принято в конце прошлого года на одном из градостроительных советов. Как сообщает "Алтайский портал недвижимости", архитекторам (АО ПИ "Алтайкоммунпроект") тогда рекомендовали предусмотреть дополнительные полосы движения автотранспорта на пересечении улицы Партизанской с проспектом Социалистическим для увеличения пропускной способности перекрестка, а на верхнем этаже здания сделать крупномасштабные оконные проемы для усиления архитектурной выразительности.

Согласно представленному проекту, здание будет Г-образной формы. В нем предусмотрено 8 этажей и подземная парковка. Со стороны улицы и во дворе предусмотрено еще несколько открытых автостоянок, а также собственная беседка с газоном. Интересно, что для реализации проекта придется снести несколько ветхих строений. Одно из них – бывший корпус онкологической больницы на пр. Социалистический, 50, другое – бывшая усадьба купца П.М. Михайлова на пр. Социалистическом, 52.

Отметим, что часть барнаульских архитекторов уже успели раскритиковать проект. Так, историк Данил Дегтярев и представитель "Гражданского патруля" в Алтайском крае Игорь Берг направили обращение в краевую прокуратуру с просьбой сохранить усадьбу. Сейчас они ждут ответа и готовят документы в Алтайохранкультуру, для того чтобы присвоить домам статус памятников архитектуры.

"Все идет к тому, что скоро мы вообще лишимся истории Барнаула. Вновь выявленные памятники культурного наследия не ставятся на учет и одичавшие собственники с каким то особым остервенением сносят беззащитные строения, целые усадьбы", – написал на своей странице в социальной сети известный барнаульский архитектор Александр Деринг.

Как следует из информации, размещенной на сайте Госзакупок, новое здание должно вместить 212 сотрудников, иметь актовый зал, а под землей должна быть стоянка на 20 автомобилей. Ориентировочная стоимость строительства оценивается в 334 миллиона рублей, выделенных из федерального бюджета.