В день 140-летия уголовно-исправительной системы России молодые сотрудники управления ФСИН по Алтайскому краю приняли присягу, сообщает пресс-служба ведомства.

Перед памятными досками ветеранов они произнесли слова клятвы, пообещав соблюдать Конституцию и законы РФ, а также достойно исполнять свои обязанности.

Врио начальника регионального УФСИН Олег Кытманов поздравил личный состав с праздником и пожелал всегда оставаться честными и верными долгу.

После принятия присяги новобранцев напутствовал ветеран УИС, полковник в/с в отставке Геннадий Червяков. Он пожелал присутствующим успехов на службе и призвал гордо нести звание сотрудника УФСИН.