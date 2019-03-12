В Барнауле 26 зданий отключат от холодного водоснабжения на время проведения плановых работ на водопроводе, сообщает барнаульский водоканал.

Сегодня, 12 марта, в 20:00 начнется замена задвижки в районе перекрестка проспекта Комсомольского и улицы Молодежной.

Мероприятие завершится в среду, 13 марта, в 6:00.

Все эти 10 часов без холодной воды останутся 13 зданий на улице Молодежной (№№ 1, 4,6, 7, 9,12,14,16, 18а, 20, 20/1, 20/2 и 20/3), пять – на проспекте Комсомольском (№№ 77, 108а, 110, 112 и 114), четыре – на проезде Бурлинском (№№ 5, 6, 4 и 8), три – на проспекте Ленина (№№ 62, 64 и 66) и один – на улице Союза Республик (23а).

Горожане могут оставить заявку на доставку воды по телефону 8 (3852) 282-200.