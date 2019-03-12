31-летнего жителя Новосибирска будут судить по обвинению в истязании собственных детей, сообщает региональное СУ СКР.

Как установлено следствием, с июля 2017-го по октябрь 2018 года мужчина систематически избивал своих детей, которым на тот момент было от 3 до 4 лет.

Насилие осуществлялось в квартире дома на улице Курчатова в Калининском районе областной столицы.

При этом до последнего отец четверых детей отрицает свою вину, утверждая, что таким образом не издевался, а воспитывал своих сыновей.

По ходатайству следственных органов мать и отца лишили родительских прав.

Расследование в отношении новосибирца завершено. Ему предъявили обвинение по пунктам "а" и "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание в отношении двух заведомо несовершеннолетних лиц и находящихся в беспомощном состоянии, материальной и иной зависимости от виновного").

Уголовное дело передано в суд. Сибиряку грозит до семи лет лишения свободы.