Известный боец ММА Конор Макгрегор после неприятного инцидента с фанатом через Instagram обратился к своим болельщикам.

"Терпение в этом мире – это добродетель, над которой я продолжу работать, – написал спортсмен. – Я очень люблю моих фанатов".

Напомним, ранее на выходе из ночного клуба в Майами-бич ирландец агрессивно отреагировал на попытку американского любителя спорта сфотографироваться с ним.

В результате Макгрегор испортил и забрал гаджет любителя селфи, а потом был арестован по подозрению в грабеже этого самого болельщика.