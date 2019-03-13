Госдума в окончательном чтении приняла закон о сохранении возраста, с которого пожилые люди могут получать алименты по нетрудоспособности, сообщает пресс-служба парламента.

То есть мужчины смогут подать на алименты в 60 лет, женщины – в 55. Отличие лишь в том, что раньше они в этом возрасте были пенсионерами, а теперь – предпенсионеры.

Основанием для получения алиментов является нетрудоспособность, уточнил председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Обязанность содержать нетрудоспособных пожилых граждан, как правило, ложится на детей. Но могут быть и другие варианты: супруг(а), в том числе и бывший, если потеря трудоспособности наступила не позже, чем через год после развода, братья, сестры и внуки.