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Певицу Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

, ИА "Амител"
Ранее сообщалось, что 38-летнюю Началову доставили в реанимацию одной из больниц в Москве
Несколько лет назад у Юлии диагностирована подагра / Фото: devanews.ru

Несколько лет назад у Юлии диагностирована подагра / Фото: devanews.ru

Состояние певицы Юлии Началовой остается сложным — ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что 38-летнюю Началову доставили в реанимацию одной из больниц в Москве. Уточнялось, что у певицы резко поднялся уровень сахара в крови. Кроме того, у нее есть другие серьезные заболевания. Менеджер певицы Владимир Белов сначала опроверг эту информацию.

Позже в Instagram Началовой появилась информация, что артистка, пользуясь временным затишьем в съемках масштабного шоу, в котором она принимает участие, проходит общее обследование организма в одной из клиник Москвы.

"Как известно, несколько лет назад у Юлии диагностирована подагра. Лечением этого заболевания она перманентно занимается. В связи с этим на днях она прошла обследование у известного доктора в Риме. Кроме того, как любой современный человек, она поддерживает свой организм, особенно в весенний период. Сейчас, после больших физических нагрузок, полученных в результате долгих съемок (и ношения каблуков), Юлия попала в небольшую неприятность — она стерла ногу. В результате ей потребовались лечение, отдых и поддержка тонуса. Поэтому сейчас Юлия продолжает обследование у русских врачей", — говорилось в сообщении пиар-менеджера артистки Анны Исаевой

Теперь Белова, ранее назвавшего бредом информацию о госпитализации Началовой, попросили прокомментировать информацию о том, что певица подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Представитель исполнительницы отказался давать комментарии на эту тему: "Извините, я не даю никаких комментариев. Смотрите официальную информацию на наших страницах, в Instagram или где-то еще. Никто сейчас вам давать ничего не будет. Потому что пока нечего еще говорить. Это раз. Во-вторых, ничего не произошло. Я не знаю, где вы берете эту информацию". На уточняющие вопросы, правда ли это, Белов сообщил, что он никаких комментариев не давал: "Нет. То есть, не то есть. Вы пишите, что хотите. Я никаких комментариев не давал". 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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