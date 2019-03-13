Бабушек и дедушек чиновников могут обязать отчитываться о доходах

Не достигшие совершеннолетия дети госслужащих и другие родственники, а не только их супруги, могут начать отчитываться о своих доходах за последние три года, пишет "Парламентская газета".

По мнению авторов инициативы, действующий антикоррупционный механизм, который предусматривает конфискацию незаконно нажитого имущества, имеет ограниченное практическое применение, так как Генпрокурор может обратиться в суд с просьбой обратить в доход государства автомобили, земельные участки или акции госслужащего, если тот не представил подтверждения их приобретения на легальные доходы.

Также под проверку доходов могут попасть несовершеннолетние дети и другие близкие родственники госслужащих, а именно – родители, дедушки, бабушки и внуки, полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры.

Сама процедура проверки может быть расширена, и проверяющие органы будут рассматривать не только трехлетние имущественные сделки, стоимость которых превышает доход чиновника и его супруги (супруга), но и любого нажитого имущества должностного лица.

Законопроект с соответствующими поправками Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании 13 марта. Документ был внесен группой депутатов от "Справедливой России" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым.