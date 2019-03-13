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Бабушек и дедушек чиновников могут обязать отчитываться о доходах

, ИА "Амител"
Родители, дедушки, бабушки, внуки, полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры
Сама процедура проверки может быть расширена / Фото: brw.md

Сама процедура проверки может быть расширена / Фото: brw.md

Не достигшие совершеннолетия дети госслужащих и другие родственники, а не только их супруги, могут начать отчитываться о своих доходах за последние три года, пишет "Парламентская газета".

По мнению авторов инициативы, действующий антикоррупционный механизм, который предусматривает конфискацию незаконно нажитого имущества, имеет ограниченное практическое применение, так как Генпрокурор может обратиться в суд с просьбой обратить в доход государства автомобили, земельные участки или акции госслужащего, если тот не представил подтверждения их приобретения на легальные доходы.

Также под проверку доходов могут попасть несовершеннолетние дети и другие близкие родственники госслужащих, а именно – родители, дедушки, бабушки и внуки, полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры.

Сама процедура проверки может быть расширена, и проверяющие органы будут рассматривать не только трехлетние имущественные сделки, стоимость которых превышает доход чиновника и его супруги (супруга), но и любого нажитого имущества должностного лица.

Законопроект с соответствующими поправками Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании 13 марта. Документ был внесен группой депутатов от "Справедливой России" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

13.03.2019 09:29
- гость -

А девочку, "купившую" трамвай на день, не заставят? Она вообще, налоги заплатила со своей "премии"?

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13.03.2019 09:35
Мимопроходящий

Ну во как всегда. Заставь дурака... Проблема в том, что отчитываются не только чиновники с правом финансового и иного распоряжения - начальники, которые и миллионные взятки берут, просто воруют, хотя у них одни премиальные в месяц больше 100т.р. на рыло, но и простые госслужащие (специалисты 2 разряда с зарплатой 15 т.р.) которые только пару скрепок и могут стырить...

0  0
13.03.2019 09:37
- гость -

Генпрокурор может обратиться в суд с просьбой обратить в доход государства автомобили, земельные участки или акции госслужащего, если тот не представил подтверждения их приобретения на легальные доходы.

Генпрокурор у себя и своих птенцов как отбирать будет?

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