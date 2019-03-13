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Взыскания с малоимущих должников могут быть уменьшены

, ИА "Амител"
Отмечается, что справедливо будет предусмотреть сумму удержания с таких семей в размере не более 20%
Сейчас размер взыскания с малоимущего может составлять 50-70% от зарплаты / Фото: career-inform.ru

Сейчас размер взыскания с малоимущего может составлять 50-70% от зарплаты / Фото: career-inform.ru

Доля взыскиваемых средств с малоимущих и многодетных должников предлагают снизить до 20% от их зарплаты, пишет "Парламентская газета".

Авторы инициативы отмечают, что существующий размер взыскания денежных средств с должника может составлять 50% от заработной платы, а в некоторых случаях и до 70%. По их мнению, для малоимущих и многодетных граждан, у которых единственным доходом является заработная плата, такие высокие ставки по удержанию могут стать непосильным бременем и поставят под угрозу возможность полноценного содержания детей и иждивенцев гражданина-должника.

Отмечается, что справедливо будет предусмотреть сумму удержания с таких семей в размере не более 20% с заработной платы и иных доходов должника.

Законопроект с соответствующими поправками Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании 13 марта. Документ был внесен в Госдуму группой депутатов от ЛДПР Ярославом Ниловым, Виталием Пашиным, Данилом Шилковым и Василиной Кулиевой.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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