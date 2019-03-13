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Депутаты Госдумы предложили ввести экзамен на "охотничьи права"

, ИА "Амител"
Придется изучить требования безопасности, правила охоты, основы биологии животных и не только
Сейчас для получения охотничьего билета достаточно поставить подпись / Фото: dvinatoday.ru

Сейчас для получения охотничьего билета достаточно поставить подпись / Фото: dvinatoday.ru

Группа депутатов от "Единой России" внесла в Госдуму законопроект об изменении процедуры получения охотничьего билета, предложив включить обязательную проверку знания охотничьего минимума. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

"Получение документа, позволяющего заниматься охотой с применением огнестрельного оружия, которое по своему предназначению представляет достаточно серьезную опасность, без изучения требований безопасности, правил охоты, основ биологии животных является недопустимым", – говорится в пояснительной записке.

В настоящее время для получения охотничьего билета достаточно под подпись ознакомиться с требованиями.

Как отмечают авторы инициативы, на практике не проходит проверка фактических знаний охотника, что превращает процедуру в формальную подпись в журнале.

Документом предлагается, чтобы порядок проведения проверки знания охотминимума устанавливался правительством РФ.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

13.03.2019 10:51
Кот.Без сапог.

Очередная затея съёма денег. И очередная возможность пристроить тупую ленивую дитятку на тёплое место. Будет судьбы черни вершить.

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13.03.2019 10:53
гость

Им что, делать совсем нечего? Очередная безголовая инициатива!
"Получение документа, позволяющего заниматься охотой с применением огнестрельного оружия, которое по своему предназначению представляет достаточно серьезную опасность, без изучения требований безопасности, правил охоты, основ биологии животных является недопустимым", – говорится в пояснительной записке.
А все предыдущие годы всё было нормально, т.е. допустимо.

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13.03.2019 11:11
Охотник

На протяжении уже очень многих лет(еще с советских времен) и по сей день, чтобы получить охот. билет(без него не возможно получить лицензию на охоту) необходимо сдать охот.минимум, экзамен, который как раз и включает вопросы правил охоты и основ биологии. А чтобы получить ружье необходимо пройти курсы и сдать экзамен по безопасному обращению с оружием. Так что все это и так есть, и всегда было.

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