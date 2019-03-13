C 14 марта по 30 апреля 2019 года на территории Алтайского края пройдет Алтайская краевая онлайн-академия "Я – доброволец". Организаторами академии выступают КГАУ "Краевой дворец молодежи" и ФГБОУ ВО "Алтайский государственный педагогический университет" при поддержке управления молодёжной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края.

Академия представляет собой обучающий цикл занятий для координаторов молодежных проектов и лидеров добровольческих объединений Алтайского края. Обучение носит дистанционный характер и включает еженедельные онлайн-занятия.

Спикерами вебинаров выступят специалисты по молодежной политике края, руководители общественных движений и практики добровольческих проектов.

Заявки на обучение принимаются до конца дня 13 марта по электронной почте dobraya_volya_altay@mail.ru.

Подробную информацию можно получить по телефону: 8 (3852) 55-94-87, контактное лицо – Коршунова Ирина Андреевна.

Заявка на участие в

Алтайской краевой онлайн- академии "Я – доброволец!"