Среда, 13 Март, 11:36

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 65,77
€ 74,07
Обь
-17см +2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное 8 марта-2019Масленица-2019Мусорная реформа
Новости

Россия оказалась в конце Глобального пенсионного индекса

, ИА "Амител"
Хуже всего в нашей стране обстоят дела с финансовым состоянием пенсионеров
Россия традиционно располагается в самом хвосте индекса Natixis / Фото: ruscompromat.ru

Россия традиционно располагается в самом хвосте индекса Natixis / Фото: ruscompromat.ru

Французская компания по управлению активами Natixis Investment Managers опубликовала свой ежегодный Глобальный пенсионный индекс (Global Retirement Index), сообщает Inc.Russia.

На основе данных Всемирного банка и официальной статистики составители рейтинга оценивают самые разные параметры жизни пенсионеров: от возможности трудоустроиться до доступности медицинских услуг. Индекс включает 43 страны: всех участников ОЭСР, государства с передовой экономикой с точки зрения МВФ и членов группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

Место России в новом рейтинге неприглядное, но обнадеживающее – с 40-го места страна за год поднялась на 38-е с общим показателем 46%.

Рейтинг учитывает 18 показателей, которые оцениваются от 0 до 100% и разбиты на 4 группы:

  • материальное благополучие (уровень экономического неравенства, медианная зарплата, уровень безработицы);

  • здравоохранение (продолжительность жизни, государственные расходы по здравоохранению на душу населения, расходы по страхованию здравоохранения);

  • качество жизни (удовлетворенность жизнью, уровень загрязнения атмосферы, качество воды и санитарная обстановка, биологическое разнообразие и среда обитания, окружающая среда);

  • финансовое состояние (доля пенсионеров по отношению к работающему населению, невозвращаемые банковские кредиты, инфляция, процентная ставка, налоговое бремя, государственное управление, уровень госдолга).

Россия традиционно располагается в самом хвосте индекса Natixis, причем в этот раз по некоторым показателям наша страна даже ухудшила свои позиции. Например, по качеству жизни пенсионеров скатились с 36-й на 38-ю позицию. По уровню счастья – девятые с конца. Плохи дела и в сфере здравоохранения – на предпоследнем 42-м месте, опередив лишь Индию. По расходам на страховую медицину – четвертые снизу. Ожидаемая продолжительность жизни – предпоследние в списке.

По уровню доходов на душу населения – пятые снизу. Но хуже всего в нашей стране обстоят дела с финансовым состоянием пенсионеров. Уж тут Россия прочно обосновалась на последнем 43-м месте, причем уже третий год подряд.

По мнению составителей индекса, в России значительно улучшилась ситуация с процентной ставкой и налоговым давлением (12-е место в общем зачете). Кроме того, страна вырвалась на второе место в мире по низкому уровню государственного долга. Еще один показатель, по которому Россия не уступает самым развитым странам – уровень валового национального дохода (ВНД) на душу населения – даже выше среднемирового значения.

В 2018 году в Глобальном пенсионном индексе сменился лидер: вместо Норвегии на первой строчке оказалась Швейцария – это единственная из всех стран, попавшая в десятку лучших по всем четырем группам показателей индекса. Улучшила свою позицию в рейтинге и Исландия: она поднялась с третьей строчки на вторую благодаря самому высокому баллу по материальному благополучию пенсионеров. За ней следует бывший лидер индекса Норвегия. В топ-5 также входят Швеция и Новая Зеландия. Прорывом года составители индекса признали Ирландию, которая впервые в истории ворвалась в первую десятку. В этой стране, в частности, резко улучшилась ситуация с занятостью, что позволило оптимизировать налоговую нагрузку и снизить неравенство доходов.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< март 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
11:32
Россия оказалась в конце Глобального пенсионного индекса 0
11:21
Матвиенко: состояние сельских школ оставляет желать лучшего 0
11:15
Барнаульцев приглашают на открытие нового выставочного зала 0
11:12
Компанию "ВымпелКом" на Алтае признали нарушителем закона "О рекламе" 0
11:02
Что случилось с певицей Юлией Началовой и в каком состоянии она находится 1
10:50
Названы лучшие свадебные фотографии 2018 года 0
10:36
Канализационный коллектор в 11 километров хотят построить в барнаульском поселке 0
10:27
Депутаты Госдумы предложили ввести экзамен на "охотничьи права" 3
10:13
Генпрокуратура разберется с "двойными" платежами за мусор в Барнауле 0
10:03
Совфед рассмотрит штраф за фейки в интернете до 1,5 миллиона рублей 9
10:02
Интернет-магазин Amway раздает подарки 0
09:52
"Ростелеком" договорился о полной покупке Tele2 0
09:33
Продуктов на 50 тысяч рублей украли из кафе в Горном Алтае 0
09:24
Взыскания с малоимущих должников могут быть уменьшены 0
09:12
Бабушек и дедушек чиновников могут обязать отчитываться о доходах 3
09:04
Срыв головного мозга: правда о психических расстройствах и депрессиях на Алтае 5
08:55
Саакашвили: Порошенко готов был обменять Крым на Евросоюз 1
08:43
Средний чек россиян за один поход в магазин рекордно вырос 13
08:33
В Барнауле пройдет второй благотворительный форум "Новый взгляд" 0
08:26
Певицу Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких 3
08:15
Алтайские единороссы будут курировать нацпроекты в регионе 3
08:06
Как перечислить денежные средства за границу: четыре выгодных способа 0
08:02
100 000 рублей на свой бизнес и бесплатное обучение получат алтайские мамы 3
07:50
Стало известно, на что власти Белокурихи потратили средства от курортного сбора 1
07:34
На Павловском ДОКе получили первое волокно – основу будущей плиты МДФ 0
07:19
"Раскрой" металла и опытные образцы: чем "Алтайвагон" удивил губернатора 1
07:03
Огромную элитную квартиру с видом на "Изумрудный" продают в Барнауле за 20 млн 10
06:48
Власти Алтайского края пока не планируют выпуск облигаций для покрытия дефицита 1
06:32
"Поэтический" расстрел и Гагарин в Египте: занимательные фото из мировой истории 2
06:17
Резкое потепление начинается Алтайском крае 13 марта 0
06:01
Новый детсад в барнаульском в квартале 2023 откроют в срок, к концу года 0
05:22
Глава ГИБДД выступил за штрафы при превышении на 1 км/ч 20
04:18
Результаты эксперимента профилактики ВИЧ шокировали ученых 0
03:55
Создатель WWW призвал к регулированию интернета 1
02:19
Рауфа Арашукова отстранили от должности сенатора 0
01:48
Предпенсионерам дали право получать алименты 3
00:58
Лавров обвинил США в попытке купить союзников 2
23:56
Курс евро впервые за март упал ниже 74 рублей 3
23:37
"Мужа посадили": мать девочки-"маугли" рассказала свою историю 3
23:11
Минздрав пообещал изгнать табак с российского рынка 4
22:47
Twitter запустила новую соцсеть для избранных пользователей 0
22:26
Спасенная в Москве девочка-маугли начала говорить 2
22:08
Макгрегор признался фанатам в любви после ареста 0
21:45
Чистый отток капитала из России в 2019 году удвоился 2
21:25
Одобрен законопроект о доплатах к пенсиям сверх прожиточного минимума 3
21:05
Отца четверых детей судят за истязание сыновей 3 и 4 лет в Новосибирске 0
20:49
В Рубцовске восстановили теплоснабжение сотен зданий 0
20:26
В Барнауле хотят открыть четырехзвездочный отель Radisson 3
20:08
Медведев займется проблемой завода на Байкале для экспорта воды 3
19:46
Грабитель не пощадил 8 марта продавщицу киоска в Новосибирске 1

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.