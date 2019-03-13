Жители России назвали самый лучший возраст для путешествий, отметив, что отправляться в поездку оптимально в период с 40 до 60 лет, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование сервиса Biletix.
Идея отправляться в путешествия в возрасте 40-60 лет принадлежит большинству опрошенных экспертами женщин. Мужчины заняли другую позицию: по мнению 34% респондентов туристические поездки будут самыми приятными в период от 25 до 45 лет.
Не видят препятствий для путешествий в пенсионном возрасте абсолютное большинство участников опроса — 98%. Туристическую активность люди при достижении планки в 60 лет снижать не планируют.
О том, что ездить придется меньше — по причине ухудшения здоровья или сокращения доходов, — сказали лишь 2% опрошенных. Пенсионный возраст сочли лучшим для путешествий 38% респондентов старше 60 лет.
Наиболее активно путешествуют последние три года туристы, возраст которых составляет 30-35 лет. Доля таких любителей — 17%. В исследовании Biletix участие приняли свыше двух тысяч человек.
Комментарии
Препятствий никаких кроме финансовых...
Не видят препятствий для путешествий в пенсионном возрасте абсолютное большинство участников опроса — 98%.
не совсем корректно
это при дореформенном выходе на пенсию в 60 / 55 лет
а тепереча возраст выхода на пенсию 65 / 60 лет
и не только лишь все теперь доживут до пенсии...
Куда путешествовать? Работать надо.
Среди кого опрос проводили? Звиздите как дышите.