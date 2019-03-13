Россия получила по дипломатическим каналам заявление от Японии, сообщает телеканал "360" со ссылкой на агентство Kyodo.

На Итурупе и Кунашире 12 марта стартовали маневры, в которых принимают участие 500 человек и 70 единиц техники. В ходе учения российские военнослужащие Восточного военного округа будут отрабатывать противодействие при высадке условного противника.

Японии маневры России на Курилах не понравились. Страна направила российской стороне предписание в связи с этим. Отмечается, что в обращении Токио выразил недовольство началом военных учений России на Курильских островах.

Ранее в японском внешнеполитическом ведомстве подчеркивали, что внимательно наблюдают за военной активностью Москвы на островах Курильской гряды. В Токио занимаются тщательным сбором информации по этому поводу.

Препятствием для заключения мирного договора между Россией и Японией по итогам Второй мировой войны уже десятки лет остается вопрос принадлежности Южных Курил. СССР получил архипелаг после победы союзников, однако в Токио хотят, чтобы Япония владела тремя крупными и рядом более мелких островов на юге гряды. В Кремле не рассматривают вопрос о передаче или непередаче Курил. Российская сторона нацелена на заключение мирного договора и работает в этом направлении с японским правительством.