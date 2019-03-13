Житель Барнаула предстанет перед судом по обвинению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних девочек из малоимущих семей, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.

На скамье подсудимых окажется 51-летний мужчина. По версии следствия, в конце 2016 года обвиняемый изготовил объявления, в которых написал, что он оказывает благотворительную помощь малообеспеченным семьям, в которых есть дети и указал номер своего телефона сотовой связи. Эти объявления мужчина распространил на территории краевой столицы.

"В период с 2017 по 2018 год мужчина, войдя в доверие к гражданам, обращавшимся за материальной помощью, приходил к ним домой под предлогом благотворительности. В отсутствии взрослых злоумышленник совершал насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних девочек, среди которых была и ребенок-инвалид", – добавляют в СКР.

Всего в ходе следствия было доказано пять эпизодов противоправных действий обвиняемого. Жертвами преступлений оказались девочки в возрасте от четырех до 11 лет.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.