Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции вынес отрицательное заключение на проект парламентского запроса КПРФ о проверке соглашения между OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) c Олегом Дерипаской в отношении плана по снятию санкций с En+ и "РусАла", сообщает "Интерфакс".

"Основная причина то, что вопросы, которые ставятся в запросе, не входят в компетенцию правительства РФ", — сообщил первый зампред комитета Эрнест Валеев.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил создать рабочую группу под руководством первого вице-спикера Александра Жукова, которая решит судьбу парламентского запроса, инициированного КПРФ.

В начале февраля фракция КПРФ подготовила запрос в правительство РФ с просьбой о проведении внеочередной проверки финансовой деятельности En+, "РусАла" и "Евросибэнерго" в части полноты уплаты налогов данными компаниями за период 2014-2018 годов. Депутаты также просят проверить целевое использование и полноту возврата кредита, выделенного из антикризисных средств федерального бюджета для поддержания финансовой устойчивости компаний Дерипаски.

В запросе депутаты обращают также внимание правительства и на заключенное недавно соглашение между OFAC c Дерипаской в отношении плана по снятию санкций с En+ и "РусАла".

После подготовки и опубликования в базе данных Госдумы проекта парламентского запроса от КПРФ структура собственности En+ (контролирует "РусАл" и "Евросибэнерго") претерпела изменения в рамках соглашения Дерипаски с американским минфином. Доля бизнесмена в En+ опустилась ниже контрольной, хотя он и остается крупнейшим акционером компании.

Свое заключение на проект постановления до 20 марта должны дать шесть комитетов Госдумы.