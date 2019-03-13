Рост акцизов на каждую пачку сигарет может пополнить российский бюджет более чем на 500 млрд рублей, а также способствовать отказу от курения более 6 млн человек, передает ТАСС со ссылкой на члена координационного совета по борьбе против табака при Минздраве Виктора Зыкова.

"Есть расчеты, что в случае увеличения акцизов до этого уровня, а это около $2,38 на пачку сигарет, бюджет получит более 500 млрд рублей дополнительных доходов, от употребления табака откажутся около 6 млн человек. С учетом введения системы маркировки табачной продукции, которая должна предотвращать случаи нелегальной торговли, увеличение акцизов является наиболее своевременным шагом", — сказал Зыков.

По его словам, повышение акцизов и последующий рост цен на табачную продукцию приведет к снижению распространенности потребления табака среди женщин и детей до 18 лет.

Он подчеркнул, что меры по поощрению торговых точек, которые откажутся от продажи табачной продукции и электронных сигарет, будут вырабатываться совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. "Сейчас преждевременно говорить о конкретике", — отметил он.

В концепции по противодействию употреблению табачной продукции, внесенной накануне на рассмотрение в правительство России, речь идет о повышении акцизов до среднего уровня среди стран Европейского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В Европейский регион ВОЗ входят 53 страны, включая страны бывшего СССР.