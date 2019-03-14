Российский горнолыжник погиб во французских Альпах

Турист из России разбился насмерть, упав с высоты 300 метров в ущелье вблизи горнолыжного курорта Ля-Грав во французских Альпах, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на радиостанцию France Info.

О смерти 35-летнего горнолыжника сообщил местный гид, нашедший снаряжение погибшего и следы на снегу. По данным радиостанции, россиянин был частым гостем этого курорта.

Отмечаются, что места его обычного катания находятся за пределами официальных трасс, но пользуются популярностью у фрирайдеров. Французская полиция начала расследование.