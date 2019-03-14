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Ученые назвали привидения галлюцинациями от черной плесени

, ИА "Амител"
Оказалось, что люди психически здоровы, просто они периодически страдают от галлюцинаций
Токсины вызывают нарушение функций нервной системы / Фото: litsait.ru

Токсины вызывают нарушение функций нервной системы / Фото: litsait.ru

Американские ученые из университета Кларксон исследовали несколько жилых зданий, жильцы которых утверждают, что регулярно видят призраков и становятся свидетелями различных паранормальных явлений и выяснили, что причиной всему была черная плесень, сообщает телеканал "360" со ссылкой на The Mirror.

Черная плесень (Stachybotrys chartarum) – грибок, который часто появляется на поверхностях в помещениях с повышенной влажностью. Из-за этого вида плесени у людей случаются проблемы с физическим здоровьем, а также депрессии и даже галлюцинации. Ученые установили, что черная плесень выделяет опасные для людей токсины, приводящие к воспалению на коже, тошноте, головной боли. Споры грибка легко проникают в легкие и становятся причиной заболеваний дыхательной системы.

Издание опубликовало историю 29-летней англичанки Эммы Маршал, которая несколько лет назад переехала в новую квартиру. Уже через несколько месяцев она обратила внимание на проблемы с памятью. У Эммы стали выпадать волосы, появилась апатия и слабость, а затем проявилась экзема. Врачи установили, что причиной была именно черная плесень, которая скрывалась в квартире под обоями и полами. После длительного курса лечения девушке придется сделать ремонт, обработав поверхности сильными антисептиками, или же сменить квартиру.

Ученый из Мэрилендского университета (США) Ричи Шумейкер долгие годы изучал самочувствие людей, в чьих жилищах был повышенный уровень влажности и, соответственно, черная плесень. Он выяснил, что у большинства из них токсины вызывали нарушение функций нервной системы.

Выводы Шумейкера подтвердили американские ученые из университета Кларксон. Они доказали, что паранормальных явлений и призраков не существует. Исследователи сделали анализ проб воздуха в нескольких десятках "странных квартир". Во всех случаях была выявлена высокая концентрация токсинов и спор черной плесени. Оказалось, что люди психически здоровы, просто они периодически страдают от галлюцинаций.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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