Масштабный сбой произошел в работе популярных соцсетей Instagram и Facebook, а также мессенджера WhatsApp. О неполадках сообщают пользователи со всего мира, следует из информации, опубликованной на сайте Downdetector.

Проблемы в работе Instagram начались накануне около 18:00 по московскому времени.

Среди наиболее распространенных неполадок называется то, что пользователи не могут войти в свой аккаунт, а также испытывают проблемы с просмотром новостной ленты.

Что касается соцсети Facebook, то в данном случае пользователи также чаще всего указывают на невозможность войти в приложение.

Кроме того, жалобы поступают на мессенджер WhatsApp. Люди испытывают трудности с отправлением и получением сообщений, а также с соединением и входом в систему.