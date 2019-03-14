Профессию охранника назвали дефицитной в крупных городах

В больших городах России примерно в 1,5-2 раза больше вакансий сотрудников службы охраны, чем соискателей, сообщает Rabota.ru со ссылкой на результаты собственного исследования.

Наибольший дефицит охранников ощущается в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Там на каждую вакансию приходится по 0,6 и 0,7 соответственно. В обеих столицах нехватки кандидатов на подобную должность нет. В Санкт-Петербурге почти каждый соискатель имеет шанс получить работу. В Москве же на каждую открытую вакансию отправлено в среднем 1,33 резюме.

Охранники, работающие в торговых залах гипермаркетов Екатеринбурга, получают в среднем 28-30 тысяч рублей. Максимальная заработная плата сотрудника службы безопасности составляет 48 тысяч рублей. В столице контролеры торгового зала получают больше, чем охранники в других локациях, – почти 50 тысяч рублей.

Средняя заработная плата следящего за порядком составляет около 40 тысяч.

Эксперты портала обратили внимание, что в последнее время на работу в охрану все чаще устраиваются женщины – почти каждый десятый претендент на должность. Примерно 30 соискателей никогда ранее не работали охранниками.