Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава, академик РАН Андрей Каприн заявил, что количество случаев выявления рака у россиян за последние 10 лет увеличилось почти на 15%, сообщает РИА "Новости".

"В целом, за последние 10 лет прирост заболеваемости раком у нас в стране, если взять грубый показатель, увеличился почти на 14%", – сказал Каприн.

Он подчеркнул, что рост заболеваемости связан с увеличением продолжительности жизни, а также с улучшением диагностики.

Количество онкобольных в России, по словам Каприна, ежегодно увеличивается на 1,5%. По 2018 году статистики еще нет, но он отметил, что будет сопоставимый показатель.

"Коммерсантъ" пишет, что замдиректора Национального центра радиологии, врач-онколог Андрей Костин заявил о проблемах с ранней диагностикой рака. По его словам, более 30% больных обращаются к врачам за год до постановки диагноза, но "из-за пробела в образовании", рак диагностируют позже. Речь идет о терапевтах, гинекологах, хирургах и других врачах, которые должны выписывать направление к онкологу.

Костин подчеркнул, что Минздрав в данный момент работает над "пробелами": "Скоро в перечне постдипломного медицинского образования появится новая обязательная программа для врачей "первого контакта", которая будет направлена на обучение выявления признаков рака на ранних стадиях".