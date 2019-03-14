Выставка "Сирийский перелом", на которой продемонстрируют трофейное оружие террористов, состоится в Барнауле 15 марта.

Как отмечают организаторы, военно-патриотическая акция "Сирийский перелом" с демонстрацией трофейной техники и вооружения, изъятого в Сирийской Арабской Республике, проходит в целях демонстрации успехов Вооруженных Сил России и Сирийской Арабской Республики в борьбе с международным терроризмом, укрепления духа, военно-патриотического воспитания военнослужащих и населения регионов РФ.

На железнодорожную станцию Барнаул эшелон с экспонатами прибывает 15 марта в 03:45 по местному времен, а убывает 15 марта в 13:30. В 11:30 эшелон будет подан на первый путь первой платформы. Здесь и будет развернута выставка.

Среди экспонатов передвижной выставки мины и артиллерийские установки, состоявшие на вооружении у террористических организаций, боеприпасы, самодельные взрывные устройства, а также образцы огнестрельного оружия, захваченные у боевиков.