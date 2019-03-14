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Житель Горно-Алтайска избил мать кастрюлей из-за замечания о пьянстве

, ИА "Амител"
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело
Потерпевшая была доставлена в больницу с раной лба / Фото: orsk.today

Потерпевшая была доставлена в больницу с раной лба / Фото: orsk.today

Житель Горно-Алтайска подозревается в избиении и угрозе убийством собственной матери, сообщили в республиканском МВД.

57-летняя женщина была доставлена в приемный покой республиканской больницы с рвано-ушибленной раной лба. Участковому уполномоченному полиции она пояснила, что травму получила в результате ссоры со своим 30-летним сыном.

Выяснилось, что сын женщины в очередной раз пришел домой в состоянии алкогольного опьянения. "Недовольный тем, что мать сделала ему замечание, горожанин устроил скандал, в ходе которого схватил со стола металлическую кастрюлю, которой несколько раз удалил близкого человека по голове. Все это сопровождалось высказыванием угрозы убийством. Только когда мужчина увидел на голове матери кровь, он испугался и вызвал скорую медицинскую помощь, после чего сбежал", – добавляют в правоохранительном ведомстве.

Мужчина был найден и доставлен в отдел, где признался в содеянном. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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