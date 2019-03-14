Глава Росавиации Александр Нерадько в четверг, 14 марта, сообщил, что Россия запретила полеты самолетов Boeing 737 MAX в своем воздушном пространстве, пишут "Известия".

"Росавиация через средства авиационной связи разослала уведомления NOTAM для всех, кто летает о том, что в воздушном пространстве РФ полеты самолетов этой модификации до особого указания запрещены", — подчеркнул Нерадько.

Днем ранее сообщалось, что Россия не будет ограничивать пролет самолетов Boeing 737 MAX 8 над своей территорией после авиакатастрофы в Эфиопии. Об этом сообщал "Интерфакс" со ссылкой на источник в органах управления воздушным движением.

"Таких распоряжений не поступало. Закрывать воздушное пространство для самолетов такого типа не планируется", — сказал ранее источник.

На данный момент десятки стран отказались от эксплуатации этого самолета и закрыли для него воздушное пространство. До этого ряд авиакомпаний приняли решение временно прекратить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 8. С этой просьбой также выступила и сама американская корпорация Boeing, производящая указанные лайнеры.

За последние полгода произошли две катастрофы с этими лайнерами. Первая 29 октября 2018 года. Тогда Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air упал в Индонезии через 13 минут после вылета. Все 189 человек на борту погибли. 10 марта Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии. Погибли 157 человек, в том числе трое россиян.