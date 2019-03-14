Россияне назвали самые престижные сферы для трудоустройства

Россияне отметили, что самой престижной сферой для работы является добыча нефти, газа, угля и полезных ископаемых, сообщает RT со ссылкой на результаты исследования экспертов Аналитического центра НАФИ.

Добычу полезных ископаемых отметили 58% россиян. Дальше расположились государственные и муниципальные должности – 30%, а также служба в Верховном суде и правоохранительных органах – 26%.

Среди наиболее престижных сфер также назвали строительство – 25%, кредитно-финансовую деятельность – 24%, промышленность и энергетику – 22%.

Аналитики также заметили, что нефтегазовая сфера с точки зрения престижа в глазах россиян за последний год значительно прибавила. Ее стали называть на 14% чаще.

Банки, как отмечается, стали пользоваться меньшей популярностью в плане трудоустройства: почти половина опрошенных заявили, что не хотели бы там работать.

В опросе приняли участие 1,6 тысячи человек из 42 регионов. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.