На начало 2019 года города и районы Алтайского края имели кредиторскую задолженность в размере 433 млн рублей. Это значительно меньше, чем двумя годами ранее. Однако, несмотря на весомую помощь краевых властей, муниципалитеты снова начали наращивать долги – сегодня это уже 481 млн. Об этом на заседании в АКЗС с муниципальными образованиями в четверг, 14 марта, сообщила заместитель министра финансов региона Зинаида Метревели.

Долги снова растут

На 1 января 2019 года объем кредиторской задолженности муниципалитетов составил 433 млн рублей. На начало года долги имела 41 территория. Но на 1 марта 2019 года муниципалитеты должны уже 481 млн рублей.

"Этот рост не критичен. Процесс текущий. Сейчас большие объемы трат по коммунальным услугам. Надеемся, что к лету задолженность сократится и значительно уменьшится к концу года", – сказала чиновница.

Но это еще не все долги. Как сообщил министр строительства и ЖКХ Иван Гилев, за уголь муниципалитеты должны около 700 млн рублей, за электроэнергию – 400 млн и почти 350 млн за газ. Речь идет о долгах коммунальных предприятий, но по большей части из них обязательства на себя взяли местные бюджеты, им и нести ответственность.

Еще 586 млн рублей муниципалитеты должны за резервный уголь – топливо, выделенные из краевого резервного запаса при нехватке угля на местах. Зинаида Метревели добавила, что за этот долг местные власти не торопятся рассчитываться.

Зато сейчас у местных властей нет долгов по заработной плате.

В 2019 из краевого бюджета муниципалитетам будет выделено 29,1 млрд рублей. В том числе 12,2 млрд на выполнение местных полномочий, переданных госполномочий 16,9 млрд рублей. Еще 2,6 млрд рублей на программу по газификации именно по расходам муниципалитетов, сообщила Метревели.

Долги из прошлого

На начало 2017 года уровень общей задолженности был в разы выше – 1 млрд 309 млн рублей. Долги имели 55 районов и городов края из 69. При этом в 37 территориях задолженность составляла свыше 10 млн рублей. В структуре просрочки наибольший вес занимали зарплатные долги – 275 млн, по содержанию имущества – 204 млн, по коммунальным услугам – 176 млн, по прочим работам и услугам – 135 млн, долги по налогам – 106 млн рублей.

В 2017 году краевые власти взяли на себя бремя муниципальных долгов: из краевого бюджета была выделена помощь в 2,7 млрд рублей. Из этой суммы 1,2 млрд рублей пошло на погашение долгов перед банками, заложенность по начислениям – 537 млн рублей, на налоги – 161 млн рублей. Однако не все муниципалитеты смогли воспользоваться деньгами: пять из них не выполнили условия соглашения с краевым правительством и были вынуждены вернуть 12 млн рублей.

"На 1 января 2018 года муниципальный долг составил 1,4 млрд рублей. Сокращение произошло за счет полного погашения банковских кредитов. Из оставшейся суммы 1,376 млрд рублей – это бюджетные кредиты, муниципальные гарантии – 14,8 млн рублей. Объем просроченной кредиторской задолженности на 1 января 2018 года составил 550 млн рублей", – напомнила Зинаида Метревели.

Она добавила, что почти полностью была погашена задолженность по начислениям на заработную плату.

В 2018 году из краевого бюджета была выделена субсидия в размере 700 млн рублей на топливно-энергетические ресурсы, на увеличение минимального размера оплаты труда в 1,955 млрд рублей.

Также в 2017-2018 годы краевые власти провели реструктуризацию задолженности по бюджетным кредитам – были перенесены сроки погашения на сумму почти в 600 млн рублей.