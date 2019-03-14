В Алтайском крае 45-летний житель Новоалтайска обвиняется в незаконном проникновении в жилище, совершенном против воли проживающего в нем лица, сообщает региональный СК.

"В конце ноября 2018 года в городе Новоалтайске находящийся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый пришел к дому своей бывшей сожительницы. Несмотря на то, что мужчина убедился в отсутствии женщины, так как входная дверь была закрыта на замок, он ногой выбил дверь и незаконно вошел в жилище", – говорится в сообщении ведомства.

Утром его спящим на диване обнаружила хозяйка дома, которая и вызвала сотрудников правоохранительных органов.

В ходе предварительного следствия мужчина вину признал. Свои действия он объяснил тем, что более 16 лет жил с потерпевшей и пришел к ней с целью восстановить отношения.

Уголовное дело направлено в суд.