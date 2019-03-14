США направили в Европу бомбардировщики, способные нести ядерное оружие

США перебросили на британскую базу Фэрфорд три стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress, которые могут нести ядерные крылатые ракеты и авиабомбы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные западных авиадиспетчерских служб.

Всего восемь таких военных самолетов планируется доставить в Англию. Сообщается, что в ближайшее время на авиабазу будут переброшены еще несколько подобных бомбардировщиков.

Отмечается, что перед тем, как прибыть на авиабазу, один из бомбардировщиков пролетел неподалеку от российских границ в районе Балтийского моря. Над территорией нашей страны самолет находился в течение нескольких минут. Специалисты уточнили, что бомбардировщик летел на высоте 8,2 тысячи метров с демонстративно включенным транспондером.

Британская база Фэрфорд ранее использовалась для размещения стратегической авиации американских ВВС в Европе. Она использовалась в качестве главной авиабазы для бомбардировщиков B-52H во время нанесения ударов по бывшей Югославии в 1999 году и Ираку в 2003 году.