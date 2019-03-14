Юноша из Новоалтайска предстанет перед судом по обвинению в применении насилия в отношении сотрудника полиции, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.

По данным ведомства, в ноябре 2018 года жители одного из домов вызвали наряд полиции, чтобы пресечь противоправные действия одного из жильцов, который в подъезде выражался грубой нецензурной бранью и находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Прибывшие на место сотрудники полиции высказали законное требование прекратить нарушение общественного порядка. Однако молодой человек в присутствии своей матери нанес несколько ударов одному из полицейских", – уточняют в СКР.

Свою вину 19-летний парень признал и раскаялся в содеянном. Уголовное дело направлено в суд.