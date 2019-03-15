В Алтайском крае острый дефицит патологоанатомов. Закрыта врачами только пятая часть ставок. Эту проблему обсуждали на заседании президиума Совета по взаимодействию Алтайского парламента с местными депутатами в четверг, 14 марта.

Всего 23 патологоанатомических подразделения работает сегодня в Алтайском крае, население которого превышает 2,3 млн человек. За этими подразделениями закреплены и те больницы, где такого специалиста нет. Часто людям приходится возить тела умерших самостоятельно, за несколько десятков километров.

По информации регионального Минздрава, укомплектованность медицинских организаций этими специалистами составляет 19,5%.

Не хватает врачей этого профиля в Бийске и Рубцовске, а также в Алейском, Благовещенском, Завьяловском, Заринском, Каменском, Михайловском, Павловском, Ребрихинском, Топчихинском районах, сообщили в пресс-службе АКЗС.

Медицинский университет выпустит в 2019 году всего шесть студентов по специальности "патологическая анатомия".