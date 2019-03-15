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Известный барнаульский бизнесмен, совладелец предприятия "Редукционно-охладительные установки" Михаил Дроздов, который в конце февраля официально купил Дворец спорта и зрелищ, принадлежавший до этого Крайсовпрофу, в ходе пресс-конференции рассказал, как обновится спортивный объект.

По словам Михаила Дроздова, Дворец спорта и зрелищ сохранит свой профиль и останется главной площадкой для проведения всех крупных событий в регионе, включая концерты, праздники и новогодние представления. При этом у нового владельца стоит еще одна задача – сделать объект еще привлекательнее. Необходимо сделать так, чтобы Дворец перестал приносить убытки, как было у предыдущего владельца. Так, только на освещение Крайсовпроф тратил в месяц около миллиона рублей, а на отопление – 900 тысяч.

Уже известно, что борты арены сняли и увезли в Новоалтайск на местную коробку. Владелец планирует заменить сиденья на трибунах. Старые – переданы муниципалитетам, а будут закуплены новые полумягкие кресла. Смотреть хоккей после этого будет в разы удобнее. Деревянные перекрытия потолка, весом 120 тонн, полностью демонтируют и заменят на новые материалы, которые будут безопасными. Появится и новый свет, звук и залит новый лед.

Будет изменена система охлаждения, система вентиляции, а также произведен косметический ремонт Дворца спорта. Сейчас новый собственник согласовывает с архитектурным сообществом края и города внешний облик объекта. Будет ли он иметь привычный уже синий цвет – пока не ясно. Будет проведен ремонт в фойе и раздевалках. Все эти ремонтные работы позволят открыть Дворец спорта для команды "Алтай" уже к осени 2019 года. Сумму работ Михаил Дроздов называть не стал, сообщив лишь, что у него уже есть опыт строительства "Карандин-Арены" и поэтому исходя из этого будет не так дорого. Говоря о состоянии объекта, предыдущий владелец – Крайсовпроф – просто не мог физически сделать реконструкцию, учитывая высокую стоимость работ.

Михаил Дроздов добавил, что планирует, что профессиональная команда "Алтай" не будет платить деньги за аренду льда во Дворце спорта, выделяемые из бюджета региона. Эти средства будут направлены на развитие хоккея в Алтайском крае. Сейчас по данному вопросу идут согласования с Министерством спорта Алтайского края. При этом детская школа от аренды освобождена не будет.

"Необходимо сделать так, чтобы Дворец спорта стал домом для главной хоккейной команды края", – сообщил Дроздов.

В планах бизнесмена также завершение в ближайшие три года еще одного ледового дворца на проспекте Сибирском, а также арены в Рубцовске, строительство которой ведется в рамках концессионного соглашения.

Здание Дворца спорта и зрелищ в Барнауле закрыли 8 августа 2018 года. Причинами стали нарушения правил пожарной безопасности. В конце февраля Крайсовпроф подписал договор о продаже объекта бизнесмену Михаилу Дроздову. Сумма сделки не раскрывается, но она не ниже кадастровой стоимости – 200 миллионов рублей.