Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой отклонить и отправить на доработку законы о фейковых новостях и неуважении к власти, сообщает "Интерфакс".

"Мы направили уже президенту наше экспертное заключение — отклонить и отправить на доработку", — сказал глава СПЧ Михаил Федотов.

Ранее СПЧ опубликовал и направил экспертное заключение, в котором рекомендовал Совфеду отклонить оба документа, отмечая их "избыточность" и "правовую неопределенность". Однако верхняя палата парламента приняла два закона абсолютным большинством.

Оба документа инициированы главой Комитета Совфеда по конституционному законодательству Андреем Клишасом, сенатором Людмилой Боковой, а также депутатом Госдумы Дмитрием Вяткиным. Законы вступят в силу после подписания президентом и официального опубликования.