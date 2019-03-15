Суд рассмотрел жалобу главы Рубцовска Дмитрия Фельдмана на несправедливую, по его мнению, оценку депутатов его работы в 2019 году, сообщают "Наши новости".

Напомним, в 2018-м городская дума отказалась признать удовлетворительной работу мэра и местной администрации по итогам предыдущего года.

В вину им депутаты ставили нерешенные проблемы в области ЖКХ и благоустройства территории.

Фельдман посчитал оценку народных избранников необоснованной и обжаловал ее в суде. Судья оставил жалобу мэра без удовлетворения.

Таким образом, если депутаты дадут отрицательную оценку работы градоначальника теперь уже за 2018 год, то ему грозит отставка.