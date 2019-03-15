Суд рассмотрел жалобу главы Рубцовска Дмитрия Фельдмана на несправедливую, по его мнению, оценку депутатов его работы в 2019 году, сообщают "Наши новости".
Напомним, в 2018-м городская дума отказалась признать удовлетворительной работу мэра и местной администрации по итогам предыдущего года.
В вину им депутаты ставили нерешенные проблемы в области ЖКХ и благоустройства территории.
Фельдман посчитал оценку народных избранников необоснованной и обжаловал ее в суде. Судья оставил жалобу мэра без удовлетворения.
Таким образом, если депутаты дадут отрицательную оценку работы градоначальника теперь уже за 2018 год, то ему грозит отставка.
Комментарии
Проклятая должность
Не в должности дело
Я щитаю што глава любого района Красноярского края лигитивно и класно справица с должностью главы Рубцовска.