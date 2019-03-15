Врио начальника ГУ МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров по результатам масштабного командно-штабного противопаводкового учения, которое прошло 14 марта в барнаульском поселке Затон, оценил готовность региона к ликвидации предстоящего паводка, сообщает краевое правительство.

Он отметил, что успешность борьбы со стихией определяется не только организованностью действий различных органов и служб во время ЧП, но и профилактическими мероприятиями, проведенными заранее.

В регионе уделили внимание каждому из этапов. Так, сначала заблаговременно проведены берегоукрепительные работы и расчищена ливневая канализация.

Затем уже было отточено взаимодействие ведомств и местных администраций в случае подъема воды.

"Могу твердо говорить, что силы и средства территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Алтайского края, а также муниципалитетов региона к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций готовы", – подчеркнул Макаров.

По его словам, с учетом прогнозов экспертов и уровнем текущей готовности паводок не нанесет большого урона.