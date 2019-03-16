Суббота, 16 Март, 07:18

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 65,42
€ 74,07
255831
Обь
-18см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Масленица-2019Мусорная реформаКоммунальные аварии в Барнауле
Новости

Барнаульский бизнесмен намерен достроить ледовую арену в Бурятии в 2022 году

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Михаил Дроздов не отказывается от амбициозного проекта

Фото: old.hc-progress.ru

Известный барнаульский бизнесмен, совладелец предприятия "Редукционно-охладительные установки" Михаил Дроздов не отказывается от проекта строительства ледовой арены в столице Бурятии Улан-Удэ. Об этом он сообщил Amic.ru.

Несмотря на покупку Дворца спорта и зрелищ в Барнауле, обошедшийся бизнесмену в сумму не менее 200 миллионов рублей, Дроздов также продолжает строить по концессионному соглашению арену в Рубцовске. Проект дворца в Бурятии будет готов к 2020 году и после этого бизнесмен намерен возвести спортивной объект за два года.

При этом в конце прошлого года в Бурятии уже открылась одна небольшая арена и в планах появление еще одной. Насколько выгодно будет господину Дроздову возводить третью – пока не ясно.

Долгое время Бурятия была одним из немногих российских регионов, где до сих пор нет крытой ледовой площадки. Уланудэнцы ждут ее уже несколько лет. Изначально спортивный объект предлагали разместить в Октябрьском районе – близ Богатырского моста. Однако строительство уже не раз откладывали в долгий ящик из-за нехватки финансирования.

Как сообщает бурятское издание infpol.ru, вторую арену в республике построят в рамках национального проекта "Демография". Возводить ее начнут около здания физкультурно-спортивного комплекса (ФСК) уже в 2019 году, а завершатся работы в 2021-м.

"Строительство ледового дворца стоимостью 1,4 млрд рублей включено в федеральный проект "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография", – отметили в ведомстве.

На трибунах смогут разместиться 2500 зрителей. Большую часть суммы – свыше миллиарда рублей – направят из федерального бюджета, еще 82 миллиона – из республиканского. Остальное (порядка 235 миллионов) – деньги инвестора, которые Бурятия, как сообщалось ранее, будет возвращать ему в течение двенадцати лет. Частник, в свою очередь, возьмет на себя затраты по содержанию объекта на десять лет. Площадь будущего спортивного сооружения – более 16 тысяч "квадратов".

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< март 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
07:03
Барнаульский бизнесмен намерен достроить ледовую арену в Бурятии в 2022 году 0
06:48
Элитную трешку с колоннами и сауной продают в Бийске за 8,5 млн рублей 0
06:32
Треть россиян не проходят проверку газового оборудования в срок – ОНФ 0
06:17
Девушки, которые набрали вес и преобразились 0
06:01
Резкое похолодание придет в Алтайский край 16 марта после 15-градусного тепла 0
05:53
Ядерный бомбардировщик США засекли у границ России 0
04:35
"Яндекс" открывает новую социальную сеть 0
03:04
Суд не позволил арестовать депутата Госдумы, обвиняемого во взятке 0
02:13
Проведена жеребьевка ¼ финала Лиги Чемпионов и Лиги Европы 0
01:42
Россияне стали брать больше кредитов 0
00:56
Минтранс хочет установить минимальные размеры бесплатной ручной клади 0
23:54
США ввели новые санкции против России 0
23:35
Facebook покинули два топ-менеджера после крупного сбоя 0
23:16
Мединский предложил новое ограничение для зарубежного кино 0
22:59
Родственники хотят взять в семью девочку из "мусорной" квартиры 0
22:29
Сбросившему кота с балкона уральцу дали "строгача" 0
22:09
Впервые россияне больше перевели денег на карты, чем сняли 0
21:44
Минздрав поддержал инициативу запретить алкоголь на прилавках 0
21:22
В Барнауле продают торговый центр за 1,5 млрд рублей 4
21:03
Путин выразил соболезнования Новой Зеландии после теракта 0
20:44
47 на 53: мнения о "БДСМ-рекламе" алтайского пива разделились 2
20:24
Facebook назвала причину крупнейшего сбоя в истории соцсети 0
20:07
Украину могут наказать за отказ от участия в Евровидении 0
19:43
Мэрию Бийска "заминировали" от имени оппозиционера 0
19:29
Пожары и ДТП: прогноз ЧС в Алтайском крае на неделю 0
19:08
Коротко о главном: Дворец спорта, резкое похолодание и сирийские трофеи
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 15 марта
18:44
В Алтайском крае газифицируют 4,4 тысячи домов в 2019 году 1
18:27
Депутата Госдумы задержали за особо крупную взятку 6
18:04
1200 жителей Алтайского края пострадали от бродячих животных за 2 года 3
17:48
Рухнувшее на дорогу дерево в Барнауле не могут вывезти с прошлого года 0
17:32
ГИБДД призывает водителей на Алтае быть осторожнее из-за ухудшения погоды 0
17:23
Суд признал уменьшенные дорожные знаки опасными 1
17:06
Бойня в мечетях Новой Зеландии унесла жизни 49 прихожан 0
16:47
Поезд Сирия – Барнаул прибывает на первый перрон 10
16:33
Почти 185 млрд рублей хранят в банках жители Алтайского края 3
16:22
Леопардовый поросенок с клыками родился в Алтайском крае 9
16:12
Стабильная зарплата и льготы: ГИБДД в Барнауле ищет новых сотрудников 7
16:05
Алтайский край и Республика Алтай – в тройке самых чистых в РФ 0
15:49
Житель Алтая нашел винтовку, принес домой и стал фигурантом уголовного дела 0
15:33
Новый коллектор вместо рухнувшего начали прокладывать в Рубцовске 0
15:22
Строительство завода на Байкале остановили из-за нарушений 4
15:12
Общественники просят Минстрой навести порядок с вывозом мусора в Бийском районе 1
15:07
"Мерседес" сбил двух женщин на тротуаре: подробности ДТП в Барнауле 14
14:47
Очевидцы: автомобиль сбил пешехода в центре Барнаула 16
14:34
Последние две ледовые переправы остались в Алтайском крае 0
14:23
Совбез: НАТО в 1,6 раза увеличил войска у границ России 0
14:13
Мэр утвердил установку памятника Сталину в Новосибирске 8
14:02
"Яндекс" запустил робота для поиска пиратского кино 7
13:51
Алтайский Минтранс рассказал, куда уйдут 1,7 миллиарда по программе "БКАД" 0
13:39
Ребенка в Горно-Алтайске подозревают в вымогательстве у одноклассника 28 тысяч 8

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.