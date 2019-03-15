Уголовное дело возбуждено в отношении 15-летнего школьника в Горно-Алтайске – подросток подозревается в вымогательстве, совершенном с применением насилия.

Согласно версии следствия, в период с апреля по декабрь 2018 года ученик одной из школ Горно-Алтайска требовал от своего одноклассника передать ему денежные средства.

"Свои слова мальчик подкреплял физическим насилием либо угрозой его применения. Поскольку потерпевший опасался сверстника, частями передал ему более 28 тысяч рублей", – уточняют в республиканском управлении СКР.

В данный момент проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование продолжается.