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Общественники просят Минстрой навести порядок с вывозом мусора в Бийском районе

, ИА "Амител"
Жители многоквартирных домов пожаловались, что регоператор не вывозит их мусор
Жители Алтая жалуются на невывоз мусора / Фото: ia41.ru

Жители Алтая жалуются на невывоз мусора / Фото: ia41.ru

Жители многоквартирных домов поселка Чуйский Бийского района пожаловались в Общероссийский народный фронт на то, что регоператор не вывозит мусор от их домов. ОНФ направил обращение в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, сообщили в пресс-службе движения.

"На горячую линию ОНФ по "мусорной реформе" обратились жители поселка Чуйский Бийского района с жалобой на регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО "Спецобслуживание – Центральное". Он не вывозит мусор из многоквартирных домов и пытается навязать сомнительные услуги", – сообщает ОНФ со ссылкой на обращение от жителей.

Дело в том, что возле многоквартирных домов в этом поселке нет контейнерных площадок. Раньше, пока не вступила в силу "мусорная реформа", вывоз осуществлял бестарно местный предприниматель. Жители выносили отходы в пакетах. С начала 2019 года к работе на территории приступил официальный региональный оператор – "Спецобслуживание – Центральное".

Теперь мусор никто не вывозит. Оператор предложил жителям установить бочки для сбора мусора, мусор из которых будут вывозить не чаще одного раза в две недели. Люди считают, что за это время мусор будет разлетаться по двору или его будут разносить собаки.

На самом деле, сейчас такая проблема актуальна по всему региону. Все регоператоры на семи зонах в Алтайском крае приступили к работе, но пока только там, где есть оборудованные контейнерные площадки для сбора мусора. Установить их там, где нет, должны муниципалитеты. Но последние на это не имеют денег.

Относительно бийского оператора есть также вопросы к стоимости услуг. Для Бийской зоны официально установлен тариф в 36 руб. 74 коп. в месяц на одного человека. По идее именно на эту сумму (умноженную на количество проживающих в квартире) и должен выставляться счет. А жителям предложили заключить договор, в котором указано, что плата за вывоз отходов составит 303 руб. 61 коп. с квартиры.
"Жители Бийска и Бийского района чаще других в регионе обращаются на горячую линию ОНФ. На данный момент оттуда поступило 60 звонков, всего в Алтайском крае 148 обращений. В основном люди жалуются, что организованный бестарный способ сбора отходов крайне неудобен и зачастую приводит к захламлению улиц. Много звонков от людей, живущих в домах с печным отоплением. Они не знают, как утилизировать золу, которая не относится к твердым коммунальным отходам. Для региона, где 70% площади занимают сельские территории, и где за год образуется около 75 тысяч тонн золы, это острая проблема", – рассказал модератор тематической площадки ОНФ "Экология" в Алтайском крае Алексей Грибков.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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