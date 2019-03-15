Детеныша с окраской как у леопарда не признала даже родная мать / Фото: http://moyaokruga.ru

Жители райцентра Залесовского района были шокированы рождением у абсолютно белых свиней одного пятнистого поросенка, сообщает газета "Сельский новатор".

Детеныша с окраской как у леопарда (черные пятна на рыжей шерстке) не признала даже родная мать.

Хрюшка отказалась кормить странного поросенка и даже пыталась его задавить. К счастью до детоубийства не дошло – детеныша спасли хозяева свинарника.

Сейчас необычный питомец живет в доме, его кормят молоком из бутылочки. По словам селян, отличает его не только окрас, но и размер (чуть крупнее), большие уши и клыки.