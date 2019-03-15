Детеныша с окраской как у леопарда не признала даже родная мать / Фото: http://moyaokruga.ru
Жители райцентра Залесовского района были шокированы рождением у абсолютно белых свиней одного пятнистого поросенка, сообщает газета "Сельский новатор".
Детеныша с окраской как у леопарда (черные пятна на рыжей шерстке) не признала даже родная мать.
Хрюшка отказалась кормить странного поросенка и даже пыталась его задавить. К счастью до детоубийства не дошло – детеныша спасли хозяева свинарника.
Сейчас необычный питомец живет в доме, его кормят молоком из бутылочки. По словам селян, отличает его не только окрас, но и размер (чуть крупнее), большие уши и клыки.
Комментарии
то леопардовый, то одноглазый с рогом.
что за напасть?
С кабаном нагуляла)))
С кабаном нагуляла)))
Бери выше: с леопёрдом !
Закапывайте принцессу Укока пока не началось. Закапывайте!
15.03.2019 16:46
Шаман Вуду.
а неберу куда деть? приближается ведь
Где верблюдов достать?
Где верблюдов достать?
Кулунда-сити ждёт вас.