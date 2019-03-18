Торговля, строительство, пассажирские перевозки, клининг, обрабатывающая отрасль – предприятиям этих отраслей в Алтайском крае в 2019 году придется не сладко. Не всем, а именно тем, кто платит зарплату своим работникам "в конверте". На этот бизнес особо пристальное внимание обратит краевая налоговая служба. Об этом представители УФНС рассказали на совещании в пятницу, 15 марта.

Собственно, "обелением" зарплат в налоговой занимаются давно. Все-таки отчисления с доходов – серьезный ресурс для пополнения бюджета. Однако новшество в методе анализа ситуации. В 2019 году упор будет сделан на отрасли. Налоговики берут для оценки предприятия одной отрасли и сравнивают официальный размер заработной платы со средней по рынку. Разница между ожидаемым и реальным называется налоговым разрывом. И на предприятия, где этот разрыв есть, обращают более пристальное внимание.

"По отчетности налогоплательщиков за 2018 год в налоговый разрыв включено 10 тысяч налогоплательщиков с налоговым разрывом 7 млрд рублей. Это как потенциал, рассчитанный прямым счетом. При расчете не исключаются организации с работниками, отработавшими не полный налоговый период, с разовыми выплатами. Эти плательщики исключаются из разрыва только после проведения детального анализа и рассмотрения на комиссии", – рассказала начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС Ирина Смирнова.

Самые спорные по данному параметру отрасли – это торговля, строительство, пассажирские перевозки, клининг, обрабатывающая отрасль. Около 70% плательщиков этих сфер платят зарплату ниже среднего уровня по краю в своих сферах, а где-то и ниже МРОТ. И в основном это малый и средний бизнес. К крупному бизнесу у налоговой в этой части вопросов почти нет.

"Самое низкое значение сформировано по виду экономической деятельности "торговля". Так, при среднекраевом уровне заработной платы в 19,9 тысячи рублей за 2018 год, в прошлом году по данным расчета по страховым взносам средняя заработная плата в среднем по отрасли сложилась в размере 12,7 тысячи рублей", – приводит пример заместитель руководителя краевого УФНС Наталья Бондаренко.

Налоговая выявляет несколько основных схем, по которых предприниматели скрывают зарплаты:

сокрытие выручки и размера выплачиваемой зарплаты;

привлечение субподрядчиков, применяющих специальные режимы налогообложения;

отражение в отчетности зарплаты ниже реальной;

обналичивание выручки под видом сумм выдачи в подотчет, займов, которые потом идут на зарплату "в конверте".

"Часть недобросовестных работодателей, не желая полностью платить налоги, предпочитают основную часть зарплаты выдавать "в конверте". Другая часть – оформляет работников на 0,2 или 0,5 ставки при фактической продолжительности рабочего дня 8-12 часов, а зачастую осуществляет допуск к работе без заключения трудового договора с работником", – добавила Бондаренко.

Ирина Смирнова приводит реальный пример по компании из строительной отрасли. Компания платит сотрудникам "серую" зарплату за счет денежных средств, выведенных из оборота путем перечисления сумм через фирмы однодневки по договорам займа на лицевые счета физических лиц.

А вот пример компании, которая занимается перевозкой грузов: большую часть зарплаты работники получают в виде компенсации за разъездной характер работы. Эта же компания выводит из оборота денежные средства путем их снятия наличными в банкоматах с пластиковых карт, привязанных к расчетному счету организации и открытых на физических лиц, являющихся работниками организации.

В налоговой напоминают, что за такие действия работодатель может получить не только штрафы и административное наказание, но и уголовное. Так, например, за неуплату или неполную уплату сумм страховых взносов в результате занижения базы по страховым взносам положен штраф в размере 20% от неуплаченной суммы. Искажение данных бухгалтерской отчетности (например, серая зарплата) – штраф 5-10 тысяч рублей. А за неисполнение функций налогового агента в полном объеме работодатель может получить штраф до 500 тысяч рублей, принудительные работы или даже лишение свободы.

Также Ирина Смирнова напомнила, что с 2017 года при банкротстве субсидиарную ответственность несут не только акционер или генеральный директор компании, но и финансовый директор, любой топ-менеджер и бухгалтер.

В УФНС сообщают об успешных результатах своей работы.

Так, по словам Натальи Бондаренко, поступления по страховым взносам за 2018 год увеличились почти на 7 млрд рублей.

Глава алтайской налоговой Юрий Куриленко отметил, что раньше такие проверки занимали много времени и кадровых ресурсов. Теперь же благодаря современным программам и системам оценка стала проще и быстрее в разы. И оценка отрасли – это отчасти профилактика. Потому что работодателей, подозреваемых в налоговом разрыве, сначала приглашают на беседу и активно призывают добровольно вывести зарплаты сотрудников из тени.

Но проблема "серых" зарплат и неформальной занятости сохраняется.

В "обелении" зарплат заинтересован не только бюджет, но и честный бизнес.

"Большинство клининговых компаний работает в "серой" зоне: скрывают доходы, занижают зарплаты. В структуре расходов зарплата составляет почти 80%, поэтому такие недобросовестные игроки рынка могут занижать стоимость услуг и привлекать больше клиентов, чем те, что работают в правовом поле", – рассказала президент Ассоциации клининговых компаний Алтая Дарья Коваленко.

Причем выход из тени, по ее словам, зависит не только от самих компаний, но и от заказчиков. Даже государственные органы не готовы повышать сумму контракта, чтобы привлекать к ним добропорядочные клининговые компании.