Количество жертв новозеландских стрелков, устроивших бойню в двух мечетях в Крайстчерче, по официальным данным, достигло 49 человек, сообщает life.ru.

За организацию теракта задержаны четверо: три мужчины и одна женщина. Поиск подозреваемых прекращен, сообщил руководитель полиции Новой Зеландии Майк Буш.

Личность одного из напавших на верующих известна. Это австралиец Брентон Таррант, придерживающийся националистических идей. Во время кровавой расправы с прихожанами он вел прямую трансляцию в социальную сеть.

Напомним, что в связи с ЧП воздушное пространство над городом временно закрыто.