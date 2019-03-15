В 2019 году в Алтайском крае газифицируют около 4400 домов и 20 котельных, сообщает региональное правительство.

По словам министра строительства и ЖКХ Алтайского края Ивана Гилева, на эти цели в общей сложности направят 730 млн рублей, в том числе 300 млн из краевого бюджета.

За год планируется ввести в эксплуатацию 120 км газопровода, из них 76 км – на средства "Газпрома".

Основные работы по подключению к голубому топливу проведут в 11 муниципалитетах региона.

В их числе Барнаул, Бийск и Новоалтайск, а также Бийский, Калманский, Первомайский, Павловский, Смоленский, Советский, Тальменский и Троицкий районы.